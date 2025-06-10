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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В МИД Украины намекнули, когда может состояться новый обмен пленными

Обмен 9 июня – только первый этап. Ожидается возвращение еще пленных и тел погибших воинов.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Обмен пленными

Обмен пленными. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными, состоявшийся 9 июня, был лишь началом, и может продолжиться уже в ближайшие дни.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"Это только первый этап", - процитировали его журналисты телеканала "Мы-Украина".

По словам Тихого, в ближайшее время ожидается продолжение обмена. Кроме того, планируется передача тел погибших военных - в Украину должны вернуть тела павших воинов.

Конкретные даты и детали последующего обмена не разглашаются.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров Отдельно подчеркнул, что идет работа по репатриации тел погибших защитников Украины. Согласно договоренностям, предусмотрено возвращение более 6000 павших воинов, отдавших жизнь за свободу страны.

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