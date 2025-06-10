В Австрии подросток в школе устроил стрельбу: погибли учителя и ученики

Последствия стрельбы / © APA

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Утром 10 июня в городе Грац (Австрия) раздалась стрельба в здании федеральной гимназии BORG, расположенной на улице Драйершютценгассе, что на северо-западе города вблизи центрального железнодорожного вокзала. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени.

Об этом сообщают BILD, Ацѕтгіа-Тоԁау

По предварительной информации, вооруженное нападение совершил бывший ученик этого же заведения, перед нападением он планомерно перемещался по помещениям школы, открывая огонь в двух классах. Один из очевидцев заявил, что услышал не менее 20 выстрелов.

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По состоянию на утро, по подтвержденным данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 человек. Среди жертв — четыре девушки из 5-го класса, трое учеников 8-го класса, а также еще одна ученица, которая была застрелена за пределами здания школы.

Еще несколько человек, в том числе ученики и преподаватели, получили тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы, за их жизни борются врачи.

По данным полиции, когда на место прибыли бойцы спецподразделения «Cobra», стрелок покончил с собой в школьном туалете. СМИ со ссылкой на источники в следствии сообщают, что нападавшим был подросток, который ранее учился в этой школе и неоднократно становился жертвой буллинга. Правоохранители пока не подтверждают эту информацию официально.

Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, следствие продолжается. Представители Министерства внутренних дел Австрии уже подтвердили факт гибели и ранения нескольких человек.

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Сейчас здание школы BORG эвакуировано. На месте происшествия работает большое количество экстренных служб, в том числе несколько патрулей полиции, медики и спецназовцы из подразделения Cobra. Силовики призывают граждан избегать района Драйершютценгассе и не препятствовать ходу следствия. Периметр вокруг школы полностью перекрыт.

Местные власти организуют психологическую помощь для учеников, родителей и педагогов. Ожидается официальное заявление федерального правительства Австрии в течение дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Австрии изменились определенные правила для украинских беженцев