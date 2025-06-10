В Австрії підліток у школі вчинив стрілянину: загинули вчителі та учні

Наслідки стрілянини / © APA

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Вранці 10 червня у місті Грац (Австрія) пролунала стрілянина у будівлі федеральної гімназії BORG, розташованої на вулиці Драйершютценгассе, що на північному заході міста поблизу центрального залізничного вокзалу. Інцидент трапився близько 10:00 за місцевим часом.

Про це повідомляють BILD, Аustria-Тoday.

За попередньою інформацією, озброєний напад скоїв колишній учень цього ж закладу. повідомляють, що перед нападом він планомірно переміщався приміщеннями школи, відкриваючи вогонь у двох класах. Один з очевидців заявив, що почув щонайменше 20 пострілів.

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Станом на ранок, за підтвердженими даними, внаслідок стрілянини загинули щонайменше 11 осіб. Серед жертв — четверо дівчат із 5-го класу, троє учнів 8-го класу, а також ще одна учениця, яка була застрелена за межами будівлі школи.

Ще кілька людей, зокрема учні та викладачі, дістали важкі поранення. Всіх постраждалих госпіталізовано, за їхні життя борються лікарі.

За даними поліції, коли на місце прибули бійці спецпідрозділу «Cobra», стрілець покінчив із собою в шкільному туалеті. ЗМІ з посиланням на джерела в слідстві повідомляють, що нападником був підліток, який раніше навчався у цій школі та неодноразово ставав жертвою булінгу. Правоохоронці наразі не підтверджують цю інформацію офіційно.

Мотиви зловмисника залишаються невідомими, слідство триває. Представники Міністерства внутрішніх справ Австрії вже підтвердили факт загибелі та поранення кількох осіб.

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Наразі будівлю школи BORG евакуйовано. На місці події працює велика кількість екстрених служб, зокрема кілька патрулів поліції, медики та спецназівці з підрозділу Cobra. Силовики закликають громадян уникати району Драйершютценгассе та не перешкоджати ходу слідства. Периметр навколо школи повністю перекрито.

Місцева влада організовує психологічну допомогу для учнів, батьків та педагогів. Очікується офіційна заява федерального уряду Австрії упродовж дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Австрії змінилися певні правила для українських біженців.