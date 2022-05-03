В Одессе сохраняется большой риск воздушных ударов – Братчук

Спикер Одесской ОВА добавил, что подросток, погибший вчера в результате ракетных обстрелов Одессы, пытался спасти пожилых людей.

В Одессе сохраняется большой риск воздушного удара.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня над Одессой наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник типа "Форпост". Его особенность в том, что он не только может проводить разведку на высоте до пяти километров, но и несет на себе средства поражения. То есть может атаковать тот или иной объект и убивать мирных гражданских граждан", — отметил Братчук.

Также читайте У берега Одессы на поверхность воды всплыла мина

Спикер Одесской ОВА отметил, что сохраняются угрозы новых ракетных ударов по Одессе. Ведь российские оккупанты не имеют моральных препятствий и не учитывают, гражданский это объект, или военный. Они стреляют и убивают мирных людей.

"Россияне стреляют и убивают мирных людей. Обстрелы ведутся с территории временно оккупированного Крыма. Именно оттуда враг выпускает ракеты из комплекса "Бастион". Это очень мощные и быстрые ракеты, летящие на очень низкой высоте. Нашим силам ПВО иногда бывает сложно их распознать и заранее отреагировать. Поэтому, к сожалению, иногда сигнал воздушной тревоги раздается за несколько секунд до попадания", — сказал Братчук.

Спикер Одесской ОВА добавил, что подросток, погибший вчера в результате ракетных обстрелов Одессы, пытался спасти пожилых людей.

"Он побежал известить жителей, не имеющих соответствующего приложения в мобильных телефонах, об угрозе обстрела. В результате людей спас, а сам, к сожалению, погиб. Как герой", — подчеркнул Братчук.

Напомним, 2 мая из-за обстрела Одессы погиб 13-летний парень и ранена 17-летняя девушка, ракета попала в общежитие. Никаких военных объектов там не было.

"Когда в зале Верховной Рады царит такое единство, это бесценно!": Зеленский обратился в парламент

Читайте также: