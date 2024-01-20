В Офисе президента назвали условия для переговоров с РФ

Пока существует вертикаль субъекта Путина, цель неизменная – тотальное уничтожение Украины и как украинской государственности, и как граждан Украины. То есть, они могут получить оперативную паузу, чтобы подготовить следующий этап войны. Если об этом переговоры, это точно не об Украине.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, комментируя заявление замминистра обороны Ивана Гаврилюка о том, что все войны в мире заканчиваются переговорами.

"Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения, у них начались процессы... мы видим там социальное напряжение, видим там те или иные внутренние бунты, то тогда – да, безусловно, переговоры. И одновременно говорить о том, что возможные переговоры и Россия должна добровольно отказаться от ядерного оружия – это также возможно только в случае, когда Российская Федерация потерпит глобальное поражение", — сказал он.

Советник руководителя ОПУ объяснил, что под глобальным поражением понимает следующее: РФ не сможет больше доминировать в глобальном политическом процессе, не будет иметь для этого никаких ресурсов, не сможет использовать то или иное право в Совбезе ООН и останется без поддержки других тоталитарных стран.

"Тогда возможны условия и по ядерному оружию... и по поводу трансграничных буферных зон... Но все это возможно только в случае, когда состоятся три процесса. Первое, тактическое поражение России в Украине. Второе, эффективная работа санкций, когда европейские компании окончательно оставят рынки Российской Федерации. И третья составляющая, когда в России на основании всего этого начнутся процессы, которые мы с вами видели летом 2023 года, когда Пригожин шел на Москву… И после этого мы увидим внутренний существенный социальный конфликт", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, результатом войны агрессорки России против Украины должен стать отказ Кремля от ядерного оружия. Кроме того, не обойдется и без диалога Киева и Москвы. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Он отмечает, что все войны в мире заканчиваются переговорами. Именно поэтому столкновение РФ и Украины не должно стать исключением.

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