В сбитых беспилотниках Shahed найдены запчасти из стран-партнеров Украины — Данилов

СНБО будет тщательно разбираться с этим вопросом, обращаться в соответствующие институты для того, чтобы поставить точку в таких поставках.

В сбитых беспилотниках Shahed найдены запчасти из стран-партнеров Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини" 2 июня.

Отвечая на вопрос, какие страны помогают России не просто обходить санкции, а наращивать производство ракет и дронов и может ли Украина надавить на эти страны, Данилов отметил, что, по его мнению, нужно использовать слово не нажать, а разобраться, как это происходит, что Россия, которая находится под санкциями, как она может использовать те или иные запчасти стран, дружественных к Украине, котрые являются ее партнерами.

"С этим вопросом разбираемся. Это не первый подобный случай", — отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что в СНБО понимают, из чего состоят те или иные компоненты тех же беспилотников Shahed. "Мы имеем в наличии почти целый Shahed. Так случилось, что неоднократно приземлили наши военные эту железную мерзость, которая несет смерть нашим гражданам. Разобрали, и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России. Сейчас будем очень тщательно разбираться с этим вопросом, обращаться в соответствующие институции для того, чтобы поставить точку", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что, к большому сожалению, в свое время, когда некоторые готовились к этой войне, были заранее закуплены у компаний те или иные запчасти производства 2019, 2020, 2021 годов. "Но это, тем не менее, не снимает определенные процессы, которые и сейчас находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки верховного главнокомандующего", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещает публично бороться со странами НАТО, помогающими России.

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