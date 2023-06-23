В Сети показали яркий момент попадания на Чонгарский мост (видео)

Украинские защитники, прежде всего, пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.
22 июня глава Крыма Сергей Аксенов и российский гауляйтер из Херсона Владимир Сальдо заявили об ударе по Чонгарскому мосту. В Сети показали еще один яркий ракурс попадания ракеты.
Видео в Telegram опубликовал журналист ТСН. Неделю Андрей Цаплиенко.
Удар по Чонгарскому мосту: что известно
Напомним, момент одного из ударов по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня попал на видео. Зафиксированы попадания в автомобильный и железнодорожный мосты.
Удары по мосту прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он сказал, что это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения. Юсов анонсировал, что "продолжение следует".
С общей сложности Чонгарских мостов есть три : автомобильный, до этого момента работавший, старый автомобильный и железнодорожный.
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