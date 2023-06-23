В Сети показали яркий момент попадания на Чонгарский мост (видео)

Украинские защитники, прежде всего, пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов и российский гауляйтер из Херсона Владимир Сальдо заявили об ударе по Чонгарскому мосту. В Сети показали еще один яркий ракурс попадания ракеты.

Видео в Telegram опубликовал журналист ТСН. Неделю Андрей Цаплиенко.

Попадание ракеты по Чонгарскому мосту

Удар по Чонгарскому мосту: что известно

Напомним, момент одного из ударов по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня попал на видео. Зафиксированы попадания в автомобильный и железнодорожный мосты.

Удары по мосту прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он сказал, что это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения. Юсов анонсировал, что "продолжение следует".

С общей сложности Чонгарских мостов есть три : автомобильный, до этого момента работавший, старый автомобильный и железнодорожный.

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