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У Мережі показили яскравий момент влучання по Чонгарському мосту (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
2965
Час на прочитання
1 хв
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У Мережі показили яскравий момент влучання по Чонгарському мосту (відео)

Фото після удару по Чонгарському мосту 22 червня / Фото з Телеграм-каналів

Українські захисники передовсім намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

22 червня голова Криму Сергій Аксьонов і російський гауляйтер з Херсонщини Володимир Сальдо заявили про удар по Чонгарському мосту. У Мережі показали ще один яскравий ракурс влучання ракети.

Відео у Telegram опублікував  журналіст ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко.

Влучання ракети по Чонгарському мосту

Влучання ракети по Чонгарському мосту

Удар по Чонгарському мосту: що відомо

Нагадаємо, момент одного з ударів по Чонгарському мосту в ніч проти 22 червня потрапив на відео. Зафіксовані влучання в автомобільний та залізничний мости.

Удари по мосту прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він сказав, що це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення. Юсов анонсував, що "далі буде".

Загалом Чонгарських мостів є три: автомобільний, який до цього моменту працював, старий автомобільний та залізничний.

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Дата публікації
Перегляди
2965
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