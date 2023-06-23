У Мережі показили яскравий момент влучання по Чонгарському мосту (відео)

22 червня голова Криму Сергій Аксьонов і російський гауляйтер з Херсонщини Володимир Сальдо заявили про удар по Чонгарському мосту. У Мережі показали ще один яскравий ракурс влучання ракети.

Відео у Telegram опублікував журналіст ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко.

Влучання ракети по Чонгарському мосту

Удар по Чонгарському мосту: що відомо

Нагадаємо, момент одного з ударів по Чонгарському мосту в ніч проти 22 червня потрапив на відео. Зафіксовані влучання в автомобільний та залізничний мости.

Удари по мосту прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він сказав, що це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення. Юсов анонсував, що "далі буде".

Загалом Чонгарських мостів є три: автомобільний, який до цього моменту працював, старий автомобільний та залізничний.

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