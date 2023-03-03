В США возразили предоставление разведданных ВСУ для ударов по территории России

Пентагон регулярно консультируется с Киевом по военной помощи и боевым действиям.

Соединенные штаты Америки не предоставляют вооруженным силам разведывательные данные для возможных ударов по территории России.

Об этом заявил представитель минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

Он отметил, что разговоры о том, что США предоставляют Украине разведданные для ударов по России, абсурдны.

«Мы не воюем с Россией и не ищем войны с Россией. Мы сосредоточены исключительно на поддержке обороны Украины. И так мы будем продолжать делать», – сказал Пэт Райдер.

Генерал добавил, что Пентагон регулярно консультируется из Киева по военной помощи и боевым действиям.

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Добавим, что в пятницу, 3 марта, Вашингтон объявит новый пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. В тот же день американский лидер Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме.

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