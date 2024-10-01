В Угледаре идут городские бои: глава ОВА описал ситуацию на Донетчине

В Угледаре боевые действия уже идут в черте города. В населенном пункте до сих пор остаются 107 человек. Завозить гуманитарную помощь туда практически невозможно.

Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал в эфире телемарафона.

Он сообщил, что сейчас в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация принудительным образом семей с детьми из десятикилометровой зоны, которая приближена к линии фронта. С линии фронта удалось вывезти почти всех детей.

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"В Угледаре остается 107 человек. Детей, спасибо всем, мы вывезли. Детей там уже давно нет. А эти 107 человек, которые там остаются, очень тяжело до них доехать, завезти гуманитарную помощь, питьевую воду, медикаменты, потому что идет активная фаза войны", – рассказал Филашкин.

"Уже сейчас враг находится почти в центре города. В Угледаре крайне тяжелая обстановка и крайне тяжелая гуманитарная ситуация", – отметил он.

Глава ОВА сообщил, что похожая гуманитарная ситуация сложилась и в Торецке, где враг обстреливает все подъездные пути к городу.

По поводу Покровска, то там остаются около 14 тыс. человек и из города продолжается эвакуация. За полтора месяца из Покровска уехали более 30 тыс. жителей. Враг уже обстреливает город FPV-дронами, поэтому глава области отметил необходимость эвакуироваться.

В то же время в городе Часов Яр остается 441 человек.

"Очень опасный город. И крайне сложно в город Часов Яр попасть. Как и в городе Угледар, как и в городе Торецк, враг обстреливает все подъездные пути. Люди выезжать из города почти не хотят", – рассказал Филашкин.

Он также сообщил, что за сутки зафиксировано более 3000 обстрелов по Донецкой области из всего имеющегося у оккупантов вооружения. В результате атаки погибли два человека, еще три человека получили ранения. Глава ОВА подчеркнул, что враг ежедневно обстреливает все объекты критической инфраструктуры области.

Напомним, ранее аналитики Deep State сообщили, что российские войска продвигаются к восточной части Угледара. Оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города и туда уже забегает пехота.

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