У Вугледарі йдуть міські бої: голова ОВА описав ситуацію на Донеччині

У Вугледарі бойові дії вже тривають у межах міста. У населеному пункті досі залишаються 107 людей. Завозити гуманітарну допомогу туди майже неможливо.

Про це очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів у ефірі телемарафону.

Він повідомив, що зараз у Донецькій області триває обов’язкова евакуація у примусовий спосіб родин з дітьми з десятикілометрової зони, яка наближена до лінії фронту. З лінії фронту вдалося вивезти майже всіх дітей.

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"У Вугледарі залишається 107 людей. Дітей, дякувати всім, ми вивезли. Дітей там вже давно нема. А ці 107 людей, які там залишаються, дуже важко до них доїхати, завезти гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти, тому що іде активна фаза війни", – розповів Філашкін.

"Вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста. У Вугледарі вкрай важко обстановка і вкрай важка гуманітарна ситуація", – зазначив він.

Голова ОВА повідомив, що схожа гуманітарна ситуація склалася і в Торецьку, де ворог обстрілює усі під’їздні шляхи до міста.

Щодо Покровська, там залишаються близько 14 тис. людей і з міста триває евакуація. За півтора місяця з Покровська виїхали понад 30 тис. жителів. Ворог вже обстрілює місто FPV-дронами, тому очільник області наголосив на необхідності евакуюватися.

Водночас у місті Часів Яр залишається 441 людина.

"Дуже небезпечне місто. І вкрай складно до міста Часів Яр потрапити. Як і в місті Вугледар, як і в місті Торецьк, ворог обстрілює всі під’їздні шляхи. Люди виїжджати з міста майже не хочуть", – розповів Філашкін.

Він також повідомив, що за добу зафіксовано понад 3000 обстрілів по Донецькій області з усього наявного в окупантів озброєння. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє осіб зазнали поранень. Очільник ОВА наголосив, що ворог щодня обстрілює усі об’єкти критичної інфраструктури області.

Нагадаємо, раніше аналітики Deep State повідомили, що російські війська просуваються до східної частини Вугледара. Окупанти намагаються закріпитися у багатоповерхівках на околицях міста і туди вже забігає піхота.

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