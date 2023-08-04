В Украину вернули тела 44 павших военных

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

В Украину вернули тела 44 погибших военных.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

Передача тел военнослужащих прошла 4 августа. Их вернули с временно оккупированных территорий Украины.

Этому способствовали Минреинтеграции, уполномоченный по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другие силовые структуры и международные организации.

Напомним, в июле вернули тела 62 павших защитников. По информации Минреинтеграции, из них четверо скончались в российском плену из-за ранений, болезней и ненадлежащего медицинского ухода.

20 июня из Венгрии удалось вывезти трех пленных воинов ВСУ, которых этому государству передала Россия.

Читайте также: