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До України повернули тіла 44 полеглих військових

До України повернули тіла 44 полеглих військових

Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України / Фото: Associated Press

Передавання тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

До України повернули тіла 44 загиблих військових.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

Передавання тіл військовослужбовців відбулася 4 серпня. Їх повернули з тимчасово окупованих територій України.

Цьому сприяли Мінреінтеграції, уповноважений з питань зниклих безвісти у співпраці з Обʼєднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інші силові структури та міжнародні організації.

Нагадаємо, у липні повернули тіла 62 полеглих захисників. За інформацією Мінреінтеграції, з них четверо померли в російському полоні через поранення, хвороби та неналежний медичний догляд.

20 червня з Угорщини вдалося вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ, яких цій державі передала Росія.

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