В Винницкой области раздались взрывы

Утро понедельника, 25 апреля, началось для украинцев звуками сирен и ракетными обстрелами.

На территории Винницкой области раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщили в Винницкой областной военной администрации. Власти просят людей оставаться в укрытиях из-за опасности.

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Накануне стало известно, что в двух населенных пунктах Золочевского района зафиксировали пожары. Пожар произошел во время воздушной тревоги.

Кроме того, российские военные выпустили ракеты по Кременчугу Полтавской области, есть погибшие и пострадавшие.

В Николаеве посреди ночи раздался мощный взрыв

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.