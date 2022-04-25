У Вінницькій області пролунали вибухи

Ранок понеділка, 25 квітня, розпочався для українців зі звуків сирен та ракетних обстрілів.

На території Вінницької області пролунало кілька вибухів.

Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації. Влада просить людей залишатися в укриттях через небезпеку.

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Напередодні стало відомо, що у двох населених пунктах Золочівського району Львівської області зафіксували пожежі. Пожежі сталися під час повітряної тривоги.

Крім того, російські військові випустили ракети по Кременчуку Полтавської області, є загиблий та постраждалі.

У Миколаєві посеред ночі пролунав потужний вибух

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.