На Луганщині 25 квітня планують евакуацію: влада просить людей виїжджати

Сьогодні буде чергова спроба евакуації населення з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної, Рубіжного.
У понеділок, 25 квітня, планується проведення евакуація мирного населення з п’яти населених пунктів Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Евакуюйтесь в безпечні регіони України. Не допустіть насильницького вивезення росіянами в нікуди, без документів та будь-яких людських прав", - наголосив він.
Гайдай також наголосив, що евакуація повністю безкоштовна.
Місця зборів для евакуації 25 квітня:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
"Ви знаєте, яка важка обстановка в Попасній та Рубіжному, під щільним та майже безперервним обстрілом всі населені пункти Гірської громади. У більшості людей там не залишилося даху над головою – домівки зруйновані Росією. Кожного разу евакуація звідти – подія, сповнена героїзму окремих людей. Але допоки ми не врятуємо всіх, в кого є таке бажання, не зупинимося. Ризикуватимемо, втрачатимемо транспорт – втім, ще і ще повертатимемося за земляками", - підкреслив Гайдай.
Нагадаємо, Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти КАМАЗами вивозять трупи і кидають техніку.
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