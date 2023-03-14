В Воздушных силах объяснили причины масштабной тревоги 14 марта

По информации воздушных сил ВСУ, частые воздушные тревоги связаны с активностью тактической авиации, опасностью применения баллистических ракет и взлетом МиГ-31.

Во вторник, 14 марта, по всей территории Украины уже третий раз объявили масштабную воздушную тревогу.

С чем связаны частые воздушные тревоги, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует "Громадське".

По его словам, сегодня активность тактической авиации фиксируют на линии боевого столкновения, которой является и побережье моря, в частности это Одесская и Николаевская области.

На востоке тревоги связаны с опасностью применения баллистических ракет – оперативно-тактических комплексов наземного базирования. Остальные тревоги связаны со взлетом Миг-31, который является носителем ракет "Кинжал".

"Ничего необычного не происходит. Противник это делает постоянно, каждый день атакует наши позиции на всей линии столкновения самолетами тактической авиации. И об этом каждый день есть в сводках. Враг наносит ракетно-бомбовые удары по нашим позициям, в том числе и противорадиолокационными ракетами", — отметил. Игнатий.

Ранее сообщалось, что украинские защитники сегодня, 14 марта, сбили вражеский беспилотник, предположительно "Орлан-10". Также стало известно, что сегодня оккупанты атаковали ракетами Х-31П Одесскую область.

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