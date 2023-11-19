В ВСУ рассказали, как оккупантам отбить желание воевать зимой

В ВСУ предупредили россиян о "сюрпризах с неба".

Зимой Вооруженные силы Украины попытаются перерезать логистические пути российских оккупантов.

Об этом рассказал руководитель прессслужбы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире информационного марафона.

Таким образом, как он объяснил, захватчики будут голодны и холодны, чтобы атаковать украинские позиции.

"Наша основная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало Вооруженным силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были холодные, голодные и у них не было желания воевать", – сказал он.

Напомним, командир первого штурмового батальона третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко "Ролло" в интервью Наталье Мосейчук назвал главную задачу Украины в войне против России.

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