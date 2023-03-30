В ВСУ рассказали об угрозе Черного моря

В акватории есть один подводный ракетоноситель.

Российские войска из-за шторма уменьшили количество кораблей в Черном море. Непогода также мешает оккупантам использовать авиацию и дроны.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В акватории моря находится до шести вражеских кораблей, среди них — один подводный ракетоноситель. Поэтому угрозу атаки нельзя исключать.

"Раньше мы наблюдали более десяти кораблей, сейчас это шесть кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать четырех ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напоминать о собственном присутствии", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, скорее всего ракетоносители не будут применены, но все же не исключила возможности ударов.

"Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угроза "Шахедов" из-за порывистого ветра", — добавляет Гуменюк.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов считает, что план России погрузить Украину в блекаут не удался, поэтому они возвращаются к тактике, которая была в первые дни полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года. Их целями во время массированных атак могут стать военные объекты и пути снабжения западного оружия.

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