У ЗСУ розповіли про загрозу з Чорного моря

В акваторії є один підводний ракетоносій.

Російські війська через шторм зменшили кількість кораблів у Чорному морі. Негода також заважає окупантам використовувати для авіацію та дрони.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Наразі в акваторії моря перебуває до шести ворожих кораблів, серед них - один підводний ракетоносій. Саме тому загрозу атаки не можна виключати.

"Раніше ми спостерігали понад десять кораблів, зараз це шість кораблів. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати чотирьох ракет типу "Калібр". Це спосіб "залишатися на чергуванні" та нагадувати про власну присутність", - розповіла Гуменюк.

За її словами, скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але все ж не виключила можливості ударів.

"Штормова погода критична і для літаків, не спостерігається і загроза "Шахедів" через поривчастий вітер", - додає Гуменюк.

Нагадаємо, речник ГУР Андрій Юсов вважає, що план Росії занурити Україну у блекаут не вдався, тому вони повертаються до тактики, яка була у перші дні повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року. Їхніми цілями під час масованих атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї.

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