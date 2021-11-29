В зоне ООС пророссийские боевики ранили украинского военного

Оккупанты стреляли из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Сегодня, 29 ноября, оккупанты ранили военнослужащего Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Новострелков, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. ", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным.

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