Военными КНДР в России руководят три генерала, которых скрывают от всех — ГУР

Две тысячи военных Северной Кореи перешли в боевые подразделения российских оккупационных войск — в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил представитель ГУР МО Андрей Черняк.

Он отметил, что, учитывая это, можно с уверенностью говорить, что личный состав КНДР присоединился к боевым действиям против Украины.

"Может быть, они не на первой линии. Возможно, они не на передовых позициях, но они все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", — сказал представитель ГУР.

"В настоящее время в оперативном резерве (армии РФ – ред.) есть девять тысяч северокорейских военнослужащих, две тысячи переданы в боевые подразделения", — уточнил Черняк.

Он также сказал, что военными КНДР в России командуют три генерала, которых максимально скрывают и охраняют. Они находятся в закрытых лагерях, для них проводят подготовку и пытаются спрятать от всех.

Напомним:

КНДР уже передала России более сотни артсистем разных типов и 100 единиц баллистических ракет, сообщили в ГУР МО. Также по состоянию на ноябрь РФ получила от КНДР более пяти миллионов боеприпасов.

Северная Корея владеет обширным арсеналом артиллерийских систем, большинство из которых являются копиями советских образцов. По данным разведывательного управления обороны США, северокорейская артиллерия известна своей надежностью и простотой в обслуживании, что обеспечивает ее эффективное использование даже в сложных условиях.