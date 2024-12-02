Військовими КНДР у Росії керують три генерали, яких приховують від усіх - ГУР

Дві тисячі військових Північної Кореї перейшли у бойові підрозділи російських окупаційних військ — до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив представник ГУР МО Андрій Черняк.

Він зауважив, що, зважаючи на це, можна з упевненістю говорити, що особовий склад КНДР долучився до бойових дій проти України.

"Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", - сказав представник ГУР.

"Наразі в оперативному резерві (армії РФ – ред.) є дев'ять тисяч північнокорейських військовослужбовців, дві тисячі передано в бойові підрозділи", — уточнив Черняк.

Він також сказав, що військовими КНДР у Росії командують три генерали, яких максимально приховують та охороняють. Вони перебувають в закритих таборах, для них здійснюють підготовку та намагаються заховати від усіх.

Нагадаємо:

КНДР наразі вже передала Росії більше сотні артсистем різних типів та 100 одиниць балістичних ракет, повідомили в ГУР МО. Також, станом на листопад, РФ отримала від КНДР більше п'яти мільйонів боєприпасів.

Північна Корея володіє великим арсеналом артилерійських систем, більшість із яких є копіями радянських зразків. За даними Розвідувального управління оборони США, північнокорейська артилерія відома своєю надійністю та простотою в обслуговуванні, що забезпечує її ефективне використання навіть у складних умовах.