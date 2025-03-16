"Будущие клещи": военный предупредил об опасности на Днепропетровском направлении

На направлении Днепропетровской области враг значительно "уперся" в нашу оборону вблизи Константинополя и южнее Богатыря. Поэтому сейчас активно пытается прорывать направление ряда сел по реке Мокри Яли и Надеждинка-Приображенка.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Вчера на этих участках враг активно применял ЛАТ и пехоту, добавил он, имея продвижение.

"Движение на этих участках – очередные будущие клещи, которые сначала будут сужаться, а затем закончатся обычным перерезанием логистики с помощью оптоволоконных дронов", – завершил он.

Напомним, российская армия атакует Днепропетровщину, теперь в том числе и КАБами. Линия боестолкновения по состоянию на данный момент находится на расстоянии около 13 км, например, от населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.

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