Ночной обстрел Украины "Шахедами": что известно

В ночь на 16 марта 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О последствиях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 90 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда – Крым", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждены сбитие 47 "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

"33 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий) В результате российской атаки пострадали Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесчина", — добавили в ведомстве.

Напомним, россияне 15 марта атаковали Чернигов. Попадание дронов зафиксировано в двух районах города.

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