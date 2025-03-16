Нічний обстріл України "Шахедами": що відомо 

У ніч проти 16 березня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 90 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

"33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина", - додали у відомстві.

Нагадаємо, росіяни 15 березня атакували Чернігів. Влучання дронів зафіксовано в двох районах міста.

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