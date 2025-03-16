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"Майбутні кліщі": військовий попередив про небезпеку на Дніпропетровському напрямку

"Майбутні кліщі": військовий попередив про небезпеку на Дніпропетровському напрямку

Фронт / Фото: ТСН.ua

Противник хоче створити чергові "кліщі".

На напрямку Дніпропетровської області ворог значним чином "вперся" в нашу оборону поблизу Константинополя та південніше Богатиря. Тому зараз активно намагається проривати напрямок ряду сіл по річці Мокрі Яли та Надеждинка-Приображенка. 

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Вчора на цих ділянках ворог активно застосовував ЛАТ та піхоту, додав він, маючи просування. 

"Рух на цих ділянках - чергові майбутні кліщі, які спочатку будуть звужатися, а потім закінчаться звичайним перерізанням логістики за допомогою оптоволоконних дронів", - завершив він.

Нагадаємо, російська армія атакує Дніпропетровщину, тепер зокрема і КАБами. Лінія боєзіткнення станом на зараз перебуває на відстані близько 13 км, наприклад, від населеного пункту Новопавлівка Дніпропетровської області.

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