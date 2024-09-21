Війська РФ нанесли удари по Донецькій області, поранені 17 людей

В Донецкой области за последние сутки произошло много случаев ранения среди мирных жителей из-за обстрелов российских войск.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил.

По его словам, в результате атаки врага, 20 сентября ранения получили 17 человек. Среди пострадавших пять человек были ранены в Константиновке, трое — в Андреевке, двое — в Дружковке, а еще двое пострадали в Богоявлении и Новоукраинке. Также были ранены жители Торецкого, Мирнограда и Селидового.

Напомним, этой ночью произошел новый удар беспилотников по Торопцу Тверской области РФ. Жители Торопца и ближайших населённых пунктов слышат взрывы.

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