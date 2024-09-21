Війська РФ завдали ударів по Донеччині, поранено 17 осіб

У Донецькій області за останню добу сталося багато випадків поранення серед мирних жителів через обстріли російських військ.

Про це повідомив Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив.

За його словами, внаслідок атаки ворога, 20 вересня 17 людей отримали травми. Серед постраждалих п’ятеро осіб зазнали поранень у Костянтинівці, троє — в Андріївці, двоє — в Дружківці, а ще двоє постраждали в Богоявленці та Новоукраїнці. Також були поранені жителі Торецька, Мирнограду та Селидового.

Нагадаємо, цієї ночі стався новий удар безпілотників по Торопцю Тверської області РФ. Жителі Торопця та найближчих населених пунктів чують вибухи.

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