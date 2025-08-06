«Воздушное перемирие принесет много горя»: эксперт удивил заявлением

Воздушное перемирие с РФ

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Воздушное перемирие, на которое может согласиться Россия, принесет Украине много горя и проблем на фронте.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск, военный эксперт Иван Тимочко, передает «РБК-Украина».

«Это перемирие нам принесет много горя и проблем. Прежде всего, я так думаю, потому что если боевые действия на поле боя не прекратятся, то у России будет возможность аккумулировать большие колонны бронетехники, аккумулировать большое количество личного состава. Максимально близко к линии фронта на расстояние артиллерийского поражения подтянуть свои склады», — сказал Тимочко.

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Он не исключает, что россияне на расстоянии 30-40 км будут делать эти склады под открытым небом, ведь нанесение дронами по тылам противника будет ограничено.

По мнению эксперта, России даже может быть выгодно воздушное перемирие. Он заметил, для того чтобы наносить ракетные удары, россиянам приходится все больше времени накапливать ракеты.

Относительно применения беспилотников россияне смогли выйти на массовое количество выпусков пусков, но достижение целей и поражений военных объектов имеет малый процент, считает Тимочко. Он уверен, что удары дронами для РФ преследуют другую цель — геноцид украинского народа.

В свою очередь, Украина начала наносить удары по военным объектам России. Особенно по тем, что отвечают за логистику и обеспечение вражеской армии.

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«С одной стороны, они (россияне — Ред.) не несут потери физических, но с другой стороны, они становятся этим накопительной массой негатива по отношению к режиму Путина. Конечно, Путин сейчас пытается снять все негативные моменты. Конечно, Путин хочет возобновить процесс накопления вооружения», — добавил эксперт.

Ранее в издании Bloomberg сообщили, что Россия рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной без прекращения войны.

Вчера президент Зеленский заявил, что Украина предлагала России тишину в небе, но Москва отказала.