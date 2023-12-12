"Впереди нас ждут бурные времена": военный эксперт — о будущих битвах на востоке

Западнее Бахмута продолжаются ожесточенные бои, сообщил Селезнев.
На всей линии фронта продолжаются активные боевые действия. Впереди на востоке ждут тяжелые сражения.
Такое мнение высказал военный эксперт, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.
"На всей 1350 километровой линии боевого столкновения нет ни одного спокойного участка. Враг повсюду пытается навязать повестку дня, а ВСУ вынуждены рефлексировать. Враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях", — рассказал он.
Селезнев добавил, что западнее Бахмута продолжаются ожесточенные бои. оккупанты пытаются наступать на Часов Яр.
"То есть уже можно заявлять о начале операции по обороне этого населенного пункта, который критически важен для защиты агломерации Славянск — Краматорск. Очевидно, что впереди нас ждут бурные времена. Несмотря на погодные условия, враг продолжает давление. Ключевой фактор, который будет определять способность украинского войска сопротивляться, — это наличие ресурсов у наших воинов", — подчеркнул эксперт.
Напомним, в последние дни на фронте обострилась ситуация. Российские войска наступают по всей линии фронта
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