"Впереди нас ждут бурные времена": военный эксперт — о будущих битвах на востоке

На всей линии фронта продолжаются активные боевые действия. Впереди на востоке ждут тяжелые сражения.

Такое мнение высказал военный эксперт, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.

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"На всей 1350 километровой линии боевого столкновения нет ни одного спокойного участка. Враг повсюду пытается навязать повестку дня, а ВСУ вынуждены рефлексировать. Враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях", — рассказал он.

Селезнев добавил, что западнее Бахмута продолжаются ожесточенные бои. оккупанты пытаются наступать на Часов Яр.

"То есть уже можно заявлять о начале операции по обороне этого населенного пункта, который критически важен для защиты агломерации Славянск — Краматорск. Очевидно, что впереди нас ждут бурные времена. Несмотря на погодные условия, враг продолжает давление. Ключевой фактор, который будет определять способность украинского войска сопротивляться, — это наличие ресурсов у наших воинов", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в последние дни на фронте обострилась ситуация. Российские войска наступают по всей линии фронта

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