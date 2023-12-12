"Попереду на нас чекають буремні часи": військовий експерт - про майбутні битви на сході

На захід від Бахмута тривають запеклі бої, повідомив Селезньов.

На всій лінії фронту тривають активні бойові дії. Попереду на сході чекають важкі битви.

Таку думку висловив військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в ефірі Еспресо.

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"На всій 1350 кілометровій лінії бойового зіткнення немає жодної спокійної ділянки. Ворог всюди намагається нав'язати порядок денний, а ЗСУ змушені рефлексувати. Ворог атакує на Куп'янському й Лиманському напрямках", - розповів він.

Селезньов додав, що на захід від Бахмута тривають запеклі бої. Окупанти намагаються наступати на Часів Яр.

"Тобто вже можна заявляти про початок операції з оборони цього населеного пункту, який є критично важливим для захисту агломерації Слов'янськ - Краматорськ. Очевидно, що попереду нас чекають буремні часи. Попри погодні умови ворог продовжує тиск. Ключовий фактор, який буде визначати спроможність українського війська чинити спротив, - це наявність ресурсів у наших воїнів", - наголосив експерт.

Нагадаємо, останніми днями на фронті загострилася ситуація. Російські війська наступають по всій лінії фронту

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