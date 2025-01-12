Враг предпринял 33 попытки прорвать оборону на Покровском направлении — Генштаб

Силы обороны Украины успешно отразили восемь атак врага на Краматорском направлении, но еще четыре атаки продолжаются.

Пограничные населенные пункты Сумщины и Черниговщины, в частности Студенок, Бачевск, Медведевка и Тимоновичи, подвергаются обстрелам с территории России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачьи Лопаны враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских войск.

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов в районе Петропавловки и Песчаного. Три столкновения завершены, еще три продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска атаковали семь раз вблизи Копанки, Шейковки, Первомайского, Макеевки, Тернов и Заречного. Три атаки врага остаются незавершенными.

Силы обороны отразили восемь атак россиян вблизи Белой горы, Временного Яра и Ступочка на Краматорском направлении. Четыре атаки врага продолжаются.

На Торецком направлении враг девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 33 попытки выбить наших защитников с занятых позиций в районах населенных пунктов: Елизавета, Лесовка, Зеленое, Новая Трудовая, Покровск, Удачное, Котлайн, Нововасиловка, Серебряное, Петропавловка, Шевченко, Дачное. Силы обороны отразили 22 атаки, еще 11 столкновений продолжаются. Точные потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении кафиры однажды атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя. На Новополье враг сбросил три такса.

Враг не совершал активных действий на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.

В оперативной зоне на Курщине подразделения сил обороны Украины отразили две атаки российских захватчиков, еще три атаки продолжаются. Противник выпустил более 220 снарядов и совершил четыре авиаудара.

В других направлениях фронта ситуация существенно не изменилась.

Напомним, российской армии не удается полностью использовать свой военный потенциал из-за теплой зимы, которая мешает их кампании. Резервы людей и техники, предназначенные для зимних операций, не эффективны из-за плохих погодных условий и бездорожья.

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