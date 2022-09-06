Враг продолжает держать наготове носители крылатых ракет в Черном море

По состоянию на 6 сентября в Черном море на боевом дежурстве врага находятся 2 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом — 16 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров; в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Также за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря – 13 судов; к Черному морю – 14 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, Кремль подготовил тайный отчет о глубоком упадке России.

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