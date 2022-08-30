Черноморский флот РФ разбит и используется только для обороны - Politico

Российский Черноморский флот, когда-то считавшийся плацдармом для завоевания Украины Путиным, слишком пострадал от инновационных украинских ракетных и беспилотных атак.

В результате, эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота РФ серьезно снизилась и теперь флот служит лишь оборонной силой.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на западных дипломатов.

Ожидалось, что базирующийся в Крыму флот будет играть важную роль в сдерживании украинских сил на юге и будет обеспечивать поддержку оккупированного полуострова. Однако флот не оправдал ожиданий, возложенных на него с начала войны, и занял оборонительные позиции.

Отмечается, что содержание флота в открытом море сейчас "серьезно ограничивает возможности российской кампании на юге Украины".

Кроме того, битва за Змеиный показала, что российский флот не способен дать ответ на украинские атаки, а отход России от острова сделал ее корабли в море еще более уязвимыми для ВСУ.

Сегодня Киев перехватил инициативу, поскольку ракетные удары и таинственные взрывы в Крыму нанесли хаос российскому флоту, уничтожив его крымское авиакрыло и потопив несколько судов, в том числе флагманский крейсер "Москва".

По словам западных дипломатов, "российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами". В целом руководство флота с начала войны "не смогло наладить и выявило структурные недостатки флота с точки зрения подготовки, профессионализма, соблюдения техники безопасности, адаптации".

Напомним, в Черном море на боевом дежурстве сейчас находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 18 ракет.

Читайте также: