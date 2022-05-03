ВСУ нарушили планы врага на Изюмском направлении

Армия РФ все еще пытается продвинуться на этом направлении, поскольку стремится поддержать свои группировки, ведущие бои в Луганской области.

Российский враг хочет продвинуться на Изюмском направлении, однако 2 мая существенных наступательных действий он не предпринимал. Прошедшие сутки он использовал для перегруппировки.

Об этом сообщили в Институте изучения войны. Планы войск РФ были нарушены еще после того, как 30 апреля защитники Украины нанесли удар реактивной артиллерией по командному пункту воздушно-десантных войск и второй общевойсковой армии России в районе Изюма.

Однако кафиры и дальше будут пытаться продвинуться на этом направлении, поскольку хотят поддержать свои группировки, ведущие бои в Луганской области.

Эксперты отмечают, что мощный удар ВСУ по враждебным позициям возле Изюма может привести к тому, что возобновление наступательных операций может и дальше затягиваться по времени.

Напомним, в России скрывают потери в Украине, поэтому тела погибших увозят, когда наступает тьма.

Читайте также: