ВСУ освободили село Малиновка в Запорожской области

Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками.

ВСУ освободили село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области от российских оккупантов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"Из пяти больших сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками — Любимовка, Новозлатополь, и до сих пор враг был и в Малиновке. Сейчас идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", — рассказал глава Малиновской громады Владимир Шиш.

По его словам, ситуация в громаде критическая. Военные РФ поставили блокпосты и никого не пускают в окруженные села. Наблюдаются гуманитарные проблемы с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина.

Глава общины отметил необходимость организации гуманитарного коридора для выезда людей, прежде всего больных, нуждающихся в постоянном уходе и лечении.

Напомним, украинские военнослужащие освободили село Лукьяновка в Броварском районе Киевской области.

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