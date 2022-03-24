ВСУ освободили село Малиновка в Запорожской области

Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками.
ВСУ освободили село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области от российских оккупантов.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Из пяти больших сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками — Любимовка, Новозлатополь, и до сих пор враг был и в Малиновке. Сейчас идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", — рассказал глава Малиновской громады Владимир Шиш.
По его словам, ситуация в громаде критическая. Военные РФ поставили блокпосты и никого не пускают в окруженные села. Наблюдаются гуманитарные проблемы с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина.
Глава общины отметил необходимость организации гуманитарного коридора для выезда людей, прежде всего больных, нуждающихся в постоянном уходе и лечении.
Напомним, украинские военнослужащие освободили село Лукьяновка в Броварском районе Киевской области.
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