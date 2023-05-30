"Мясные штурмы" на Донбассе: оккупанты бросили в бой подразделения "Шторм Z"

Российские захватчики продолжают наносить артиллерийские и авиаудары по украинским городам.

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои силы на Марьинском направлении, где за последние сутки Силами обороны было отбито 12 атак врага.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Сам город — это горячая точка, эти 12 атак как раз происходили на город. Продолжаются так называемые мясные штурмы города, в которых российская армия использует подразделения "Шторм" и "Шторм Z". Они идут в бой первыми", — отметил он. .

Российские войска нанесли авиаудары по Георгиевке, Угледару, Пречистовке. Артиллерия врага бела по Прасковьевке, Новомихайловке, Угледару, Украинке, Пречистовке и Шахтерскому.

На Авдеевском направлении было зафиксировано 12 атак российских захватчиков, которые были отбиты.

"Военные РФ не наступали, но нанесли авиаудары возле Авдеевки и Водяного. Из артиллерии обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Карловку", — сообщил Шершень.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны обстреляли выходящих из Бахмута вагнеровцев, в результате успешных атак среди боевиков зафиксировано 80 погибших и почти 120 раненых.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран наращивает производство дронов-камикадзе, поскольку на Shahed-136 получает не только деньги, но и истребители Су-35.

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