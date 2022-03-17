ВСУ разбили российских оккупантов под Прилуками (фото)

Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей.

Под Прилуками Черниговской области Вооруженные силы Украины разбили российских оккупантов и уничтожили вражескую технику.

Фото опубликовали на странице Министерства обороны Украины.

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"Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну — подбили. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!" — говорится под снимками.

Напомним, что российские армейцы продолжают системные артиллерийские и авиаобстрелы Чернигова. В результате обстрелов города российскими оккупационными войсками за прошедшие сутки, 16 марта, погибли 53 человека.

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