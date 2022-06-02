ВСУ уничтожили два десантных катера в Днепро-Бугском лимане — ОК "Юг"

Украинские защитники уничтожили два десантных катера, которые российские оккупанты скрыли в Днепро-Бугском лимане.

Также ВСУ 1 июня ликвидировали 21 оккупанта, уничтожили 4 танка Т-72 и другую технику российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения за сутки лишили противника 21 рашиста, 1 зенитной и 1 самоходной артиллерийской установки, 4 танков Т-72, 4 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пунктов боеприпасов, а также 2 катера, что были скрыты рашистами в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий. Не произошло", — говорится в сообщении.

Также ОК "Юг" сообщило о том, что российские кафиры продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Николаева, из-за чего погибают люди. В Черном море сейчас находятся три корабля оккупантов, которые могут наносить ракетные удары.

Напомним, в Николаевской области оккупанты во время обстрела повредили 23 объекта инфраструктуры.

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