"До конца лета ВСУ перейдут к контрнаступлению на Донбассе" – Бен Ходжес

Ситуация с логистикой в Украине улучшается с каждым днем, тогда как в России медленно ухудшается.

Поэтому кульминацию боевых действий на Донбассе мы увидим в августе.

Об этом ТСН.ua, комментируя итоги 100 дней полномасштабной войны России против Украины, сказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Смогут ли россияне поддерживать бои после августа? Я не вижу, как. У них проблемы с поддержанием (логистикой – ред.), живой силой, транспортом и техникой. Я просто не знаю, какая у них ситуация с артиллерией и реактивными боеприпасами. Мы знаем, что у них заканчивается высокоточное оружие. Но я не уверен в обычной артиллерии и ракетах", — отметил Бен Ходжес.

Американский генерал говорит, что битва на Донбассе будет продолжаться месяцами, но кульминация России придется на август, а ВСУ перейдут к контрнаступлению в сентябре, к концу лета.

"Я остаюсь оптимистом, потому что война — это испытание свободы. А украинцы имеют самую высокую волю. И это испытание логистики. И я вижу, что логистическая ситуация в Украине улучшается с каждой неделей, а логистическая ситуация в России медленно ухудшается. У них нет нет союзников, нет друзей", — подытожил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в начале наступательных действий на отдельных участках россиянам удалось создать преимущество 1 к 20 в технике и 1 к 10 в личном составе, но в настоящее время такого соотношения нет. Оккупанты, по его словам, начинают терять силы для каждого нового наступления.

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