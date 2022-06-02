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Ученые назвали орган человека, который не стареет

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Ученые назвали орган человека, который не стареет

Фото: pixabay.com

Возраст печени не зависит от возраста человека. В среднем нашей печени всегда меньше трех лет.

Немецкие ученые пришли к выводу, что восстановление клеток в нашей печени не зависит от процесса старения.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Восстановление клеток печени – это важный процесс для правильного функционирования органа, занимающегося удалением вредных веществ из организма человека. Когда печень перерабатывает и выводит токсичные вещества из тела, ее клетки повреждаются, но благодаря процессу восстановления клеток печень приходит в норму.

"Не имеет значения, сколько вам лет — 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем чуть менее 3 лет", — сказал Олаф Бергманн из Дрезденского технологического университета.

В результате исследования образцов тканей печени ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать из-за постоянной замены и обновления клеток.

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