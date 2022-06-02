Вчені назвали орган людини, який не старіє

Вік печінки не залежить від віку самої людини. У середньому нашій печінці завжди менш як три роки.

Німецькі вчені дійшли висновку, що відновлення клітин в нашій печінці не залежить від процесу старіння.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Відновлення клітин печінки — це важливий процес для правильного функціонування органу, який займається видаленням шкідливих речовин з організму людини. Коли печінка переробляє та виводить токсичні речовини з тіла, її клітини пошкоджуються, але завдяки процесу відновлення клітин печінка приходить у норму.

"Не має значення, скільки вам років — 20 або 84. Ваша печінка завжди залишається молодою. Їй завжди в середньому трохи менш як 3 роки", — сказав Олаф Бергманн з Дрезденського технологічного університету.

У результаті дослідження зразків тканин печінки, вчені з'ясували, що такий середній вік печінки вдається підтримувати через постійну заміну та оновлення клітин.

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