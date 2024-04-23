ВСУ установили флаг Украины в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонщины – видео

На левобережье Херсонщины взвился флаг Украины.
На левобережье Херсонской области, в селе Казачьи Лагери, военные ВСУ установили флаг Украины на местной водонапорной башне.
Об этом рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".
"Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в населенном пункте Казачьи Лагеря на Левом берегу Херсонщины", — говорится в сообщении.
Он добавил, что оккупанты уже получили срочный приказ снять желто-голубой флаг с башни любым способом.
"П**арам уже приказывают снять любыми методами. Добро пожаловать, п**ары, вас уже ждут", — написал "Алекс".
Казачьи Лагеря на Херсонщине имеют статус временно оккупированного населенного пункта.
Село Казачьи Лагеря на карте:
Напомним, оккупанты заявили о захвате населенного пункта под Авдеевкой – аналитики ISW проанализировали.
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