ВСУ установили флаг Украины в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонщины – видео

На левобережье Херсонской области, в селе Казачьи Лагери, военные ВСУ установили флаг Украины на местной водонапорной башне.

Об этом рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в населенном пункте Казачьи Лагеря на Левом берегу Херсонщины", — говорится в сообщении.

Он добавил, что оккупанты уже получили срочный приказ снять желто-голубой флаг с башни любым способом.

"П**арам уже приказывают снять любыми методами. Добро пожаловать, п**ары, вас уже ждут", — написал "Алекс".

Казачьи Лагеря на Херсонщине имеют статус временно оккупированного населенного пункта.

Село Казачьи Лагеря на карте:

Село Казачьи Лагеря / DeepState

Напомним, оккупанты заявили о захвате населенного пункта под Авдеевкой – аналитики ISW проанализировали.

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