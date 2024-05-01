Взрывы в Харькове: Терехов рассказал, куда попали россияне

По данным местных властей, предварительно без погибших и раненых.
Российские войска во время крайней тревоги попали в частный дом на окраине Харькова.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"По предварительной информации, "прилет" произошел в частный дом на окраине города. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение", — написал он.
По состоянию на 10:50 других подробностей от власти нет.
Впоследствии городской голова уточнил, что предварительно без погибших и раненых.
"При детальном осмотре места прилета обнаружено повреждение десяти частных домохозяйств. На данный момент (11:00 – ред.) без погибших и раненых", — добавил Терехов.
Напомним, в Харькове утром 1 мая во время воздушной тревоги раздался взрыв.
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