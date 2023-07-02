Взрывы в Мелитополе: мэр рассказал подробности вчерашней "бавовны"

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. "Бавовна" произошла 1 июля в районе военной базы россиян.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, взрыв в городе слышали все.

Вчера (1 июля – ред.) в 19:30 в Мелитополе раздался мощный взрыв, который слышали жители всех районов города. Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где враг захватил ферму, и там у них была расположена одна из военных баз врага. Также вчера жители видели работу дырявой ПВО врага", — отметил он.

Напомним:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бои с российскими захватчиками и имеют большие успехи в продвижении на определенных участках фронта. Однако и враг наготове. В частности, на Мелитопольском направлении россияне подтянули резервы, но украинские защитники не дают врагу отдохнуть и показывают новую версию "Чернобаевки".

Так, во временно оккупированном Бердянске раздалось 11 взрывов. Захватчики понесли потери.

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