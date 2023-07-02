"Для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО после войны" — Кулеба

Членство Украины в НАТО вынудит РФ не повторять действия диктатора Владимира Путина.
После войны Украина должна стать членом НАТО, в противном случае — это будет самоубийством для Европы.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для Politico.
Он убежден, что если Украина не вступит в НАТО, вопрос войны даже после прекращения боевых действий будет оставаться открытым.
"По окончании войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это будет означать, что вариант войны останется открытым", — сказал он.
Только членство Украины в НАТО заставит РФ не повторять действия российского диктатора Владимира Путина.
"Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – взять Украину в НАТО, потому что Россия больше не посмеет повторить этот опыт", — подчеркнул министр.
В то же время, Североатлантический альянс обязывает Украину к большому количеству компромиссов, но Киев не готов идти на уступки в некоторых вопросах.
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