"Для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО после войны" — Кулеба

После войны Украина должна стать членом НАТО, в противном случае — это будет самоубийством для Европы.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для Politico.

Он убежден, что если Украина не вступит в НАТО, вопрос войны даже после прекращения боевых действий будет оставаться открытым.

"По окончании войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это будет означать, что вариант войны останется открытым", — сказал он.

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Только членство Украины в НАТО заставит РФ не повторять действия российского диктатора Владимира Путина.

"Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – взять Украину в НАТО, потому что Россия больше не посмеет повторить этот опыт", — подчеркнул министр.

В то же время, Североатлантический альянс обязывает Украину к большому количеству компромиссов, но Киев не готов идти на уступки в некоторых вопросах.

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