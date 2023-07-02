"Для Європи буде самогубством не прийняти Україну до НАТО після війни" - Кулеба

Членство України в НАТО змусить РФ не повторювати дії диктатора Володимира Путіна.

Після завершення війни Україна повинна стати членом НАТО, в іншому разі - це буде самогубством для Європи.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для Politico.

Він переконаний, якщо Україна не вступить до НАТО, питання війни навіть після припинення бойових дій залишатиметься відкритим.

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим", - сказав він.

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Лише членство України в НАТО змусить РФ не повторювати дії російського диктатора Володимира Путіна.

"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому - взяти Україну в НАТО, тому що Росія більше не посміє повторити цей досвід", - наголосив міністр.

Водночас північноатлантичний альянс зобовʼязує Україну до великої кількості компромісів, але Київ не готовий йти на поступки у деяких питаннях.

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