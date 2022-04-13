Задержан мародер, обворовавший строительный супермаркет в Буче, когда в городе шли бои

Задержан мародер, обворовавший строительный супермаркет в Буче, когда в городе шли бои

В ходе активных боевых действий 39-летний злоумышленник воспользовался отсутствием охраны ТЦ, проник внутрь и вынес оттуда товары.

Полиция Киевской области задержала мародера, обокравшего строительный супермаркет в Буче.

Как выяснилось, во время активных боевых действий в городе 39-летний злоумышленник воспользовался отсутствием охраны торгового центра, проник внутрь и вынес товары.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Позже в подвале дома, где жил вор, полицейские изъяли бытовую технику, строительное и автомобильное оборудование.

Злоумышленника разоблачили сотрудники управления борьбы с наркопреступностью Киевской области совместно со следователями Бучанского РУП.

В настоящее время в отношении мародера начато досудебное расследование.

Напомним, в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области усилили комендантский час.

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