Задержан мародер, обворовавший строительный супермаркет в Буче, когда в городе шли бои

В ходе активных боевых действий 39-летний злоумышленник воспользовался отсутствием охраны ТЦ, проник внутрь и вынес оттуда товары.
Полиция Киевской области задержала мародера, обокравшего строительный супермаркет в Буче.
Как выяснилось, во время активных боевых действий в городе 39-летний злоумышленник воспользовался отсутствием охраны торгового центра, проник внутрь и вынес товары.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
Позже в подвале дома, где жил вор, полицейские изъяли бытовую технику, строительное и автомобильное оборудование.
Злоумышленника разоблачили сотрудники управления борьбы с наркопреступностью Киевской области совместно со следователями Бучанского РУП.
В настоящее время в отношении мародера начато досудебное расследование.
Напомним, в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области усилили комендантский час.
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