Затримано мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі, коли в місті йшли бої

Під час активних бойових дій 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони ТЦ, проник всередину та виніс звідти товари.
Поліція Київcької області затримала мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі.
Як з’ясувалося, під час активних бойових дій у місті 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони торгівельного центру, проник всередину та виніс звідти товари.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Згодом у підвалі будинку де мешкав крадій, поліцейські вилучили побутову техніку, будівельне та автомобільне обладнання.
Зловмисника викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю Київщини спільно зі слідчими Бучанського РУП.
Нині стосовно мародера розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, у селищі Іванків Вишгородського району Київської області посилили комендантську годину.
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