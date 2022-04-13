Затримано мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі, коли в місті йшли бої

Затримано мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі, коли в місті йшли бої

Під час активних бойових дій 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони ТЦ, проник всередину та виніс звідти товари.

Поліція Київcької області затримала мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі.

Як з’ясувалося, під час активних бойових дій у місті 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони торгівельного центру, проник всередину та виніс звідти товари.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Згодом у підвалі будинку де мешкав крадій, поліцейські вилучили побутову техніку, будівельне та автомобільне обладнання.

Зловмисника викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю Київщини спільно зі слідчими Бучанського РУП.

Нині стосовно мародера розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у селищі Іванків Вишгородського району Київської області посилили комендантську годину.

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